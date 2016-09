Motorrad-Paradies Teneriffa: Auf Tour über die Insel

Wer fliegt schon nach Teneriffa, um dort Motorrad zu fahren? Was die Wenigsten wissen: Teneriffa ist ein Motorrad-Paradies.

Die Insel des ewigen Frühlings steht bei den allerwenigsten Moped-Fahrern auf der Agenda der Tourenplanung. Was aber soll man unternehmen, wenn die rechte Hand noch vor dem heimatlichen Saisonbeginn schon mal an der Kurbel drehen will? Warten? …..oder in Regionen reisen, wo das Moped fahren schon möglich ist. Da das Warten für mich noch nie eine haltbare Option war, muss ich also einen Weg finden dem Bewegungsdrang der rechten Hand gerecht zu werden. Da trifft es sich ganz gut, wenn man einen Kumpel hat, dessen Moped auf Teneriffa steht. Kurz und knapp gesagt, müssen wir nur noch einen Flug fix machen und schon stehen wir auf Teneriffa.

Am Flughafen steht die Q (BMW GS) meines Freundes glänzend in der Sonne und freut sich über beide Euter hinweg, mal wieder artgerecht bewegt zu werden.

Neben dem Moped fahren auf Teneriffa, reizt mich aber auch die Besteigung des Teide, dem mit 3717 Metern höchsten Berg Spaniens! So habe ich im Vorfeld per Internet eine Aufstiegserlaubnis zur Gipfelbesteigung reserviert. Doch leider kann ich die Besteigung zum vorgegebenen Termin nicht umsetzen, da uns an diesem Tag äußerst widrige Wetterverhältnisse einen Strich durch die Rechnung machen.

Zweiter Anlauf! Sonntag, 17. April. Die Frisur sitzt, aber der Teide will mich noch immer nicht haben. Man sollte Geduld haben, denn die Wetterkapriolen sind unberechenbar. Wer mit einer Besteigung des Teide liebäugelt, hat auch die Option die Seilbahn zu nehmen. Hier empfiehlt es sich aber auf jeden Fall im Vorfeld die Tickets online zu kaufen. Dies erspart einem zeitraubende Wartezeiten von oftmals über drei Stunden, bis man die Gondel besteigen kann. Mit einem Online-Ticket in der Tasche aber, geht man locker lässig an der Warteschlange vorbei. Zwei Tage später lässt das Wetter die Besteigung zu und so stehen wir ein paar Stunden später in tiefstem Nebel unterhalb des Gipfels. Obwohl ich die Hand nicht vor Augen sehen kann, bin ich doch zutiefst von einem Glücksgefühl ergriffen, auf den höchsten Gipfel Spaniens zu stehen. Ein wahrlich erhabenes Gefühl, das jeder Alpinist nur zu gut nachvollziehen kann.

Jetzt aber Motorradfahren

Doch nun wieder zum eigentlichen Zweck unserer Reise auf die Insel! Auf Teneriffa gilt es die extrem große Spreizung der klimatischen Verhältnisse nicht zu unterschätzen! Während man auf Meereshöhe durchweg über das gesamte Jahr hinweg Temperaturen von 22-26°C vorherrschen, kann auf den Hochebenen Teneriffas des Thermometer durchaus über Nacht unter den Gefrierpunkt fallen! Wir haben zum Glück die Kombis mit einem Klimafutter zur Hand und natürlich auch wärmende Unterwäsche. Das Zwiebelsystem anzuwenden macht sich bezahlt! Wer um 5 Uhr aufsteht, durch 30 Kilometer Serpentinen und Spitzkehren bergauf fährt, nur um den Sonnenaufgang live zu erleben, der wird mit Temperaturen nicht über 5°C begrüßt! Aber das Erlebnis dabei zu sein, wenn die Sonne über die Wolken krabbelt, zuerst den Gipfel des Teide streift, um dann nach und nach die ganze Hochebene der Vulkan-Caldera erleuchtet, der erstarrt vor Ehrfurcht….und Kälte…

Galerie

Auf dem Weg zurück zum wohlverdienten Frühstück durchstreifen wir sonnendurchflutete Pinienwälder. Fahren durch nebelschwangere Wolken. Hier ist es wieder Feucht-Kalt und eine nur schemenhafte Sicht durch die Pinienbäume ermahnt zur geruhsamen Gangart. Im Nebelschleier durchdringt das Sonnenlicht den Wald und es entsteht eine ganz seltsame und doch zugleich zauberhafte Stimmung. Geradeso als würden Elfen durch den Wald tanzen und man glaubt sie zwischen den Bäumen zu erkennen. Unterhalb der Wolken empfängt uns schon die strahlende Sonne und die Q rollt vorbei an einem Teppich von gelb-orangenen und blauen Blumen, die direkt am Straßenrand blühen. Doch Vorsicht, der Regen hat einige Felsbrocken und Steine auf die Straße gespült. Man muss jederzeit hellwach sein, denn hinter jeder Kurve kann eine Überraschung lauern!

Kurven bis zum schwindlig fahren: Das ist das Thema, das mich geradezu magisch angezogen hat, Teneriffa einen Besuch abzustatten. Über die gesamte Insel ziehen sich kleine und kleinste Sträßchen, auf denen man sich austoben kann. Tabu allerdings ist das Verlassen der Straßen innerhalb des Nationalparks. Schmerzhafte Strafen drohen dem, der dort versucht sein sollte, Offroadeinlagen einzulegen. Der Nationalpark umfasst fast die gesamte Hochebene rund um dem Teide. Im Süden jedoch und auch im Nordwesten gibt es Wege auf denen es zulässig ist die geteerten Wege zu verlassen, um z.B. die letzten Kilometer bis zu den Leuchttürmen über schotter- und kiesbedeckte Pfade zurückzulegen! Dort angekommen wird man mit einem phänomenalen Ausblick belohnt.

Quartier beziehen wir in einer Casa, die oberhalb von Candelaria am einem Steilhang liegt. Also weit genug entfernt von den Touristenburgen im Süden der Insel. Die Lage hält was sie verspricht! So steht gleich nach dem morgendlichen Start und bei der Rückkehr ein tolles Kurvenrevier parat. Bergauf sind über 18km feinstes Kurvengekringel mit über 1500 Höhenmetern zu überwinden und vom Strand hoch hat es ca. 500 Höhenmeter, die zu bewältigen sind. Baden ist natürlich auch angesagt. Dafür allerdings trägt uns die Q in den Nordosten der Insel. Dorthin, wo die Einheimischen baden. Der Strand ist nicht überlaufen, jedoch sauber und frei von mit Badetüchern bewehrten Liegesessel-Reservierern. Aus kulinarischer Sicht bieten die Kanaren einiges. Papas arrugadas con mojo picon, kleine in reichlich Salzwasser gekochte Pellkartoffeln, die in ihrer Salzkruste mit einer pikanten Sauce gereicht werden. Fangfrischer Fisch und ein Wein, der direkt in den sonnenverwöhnten Hochlagen der Insel angebaut werden, sind ein Genuß, der seinesgleichen sucht. Ein Geheimtip ist das Fischrestaurant von Pancho in Tajao, unser Lieblingsrestaurant! „Mero Pancho“, hinter diesem Namen steht die gigantisch gute Küche des Restaurants, in der alle Speisen fangfrisch mit einer Riesenauswahl an Meeresfrüchten und frischem Fisch zubereitet wird.

Wir lassen es uns ausgesprochen gut gehen und treten mit gut gefülltem Bauch die Heimreise auf dem kürzesten Weg an, bevor das Fresskoma jegliche Konzentration in beginnenden Verdauungseskapaden vernichtet. Doch nach dem leckeren Fisch direkt aus dem Meer auf den Teller gönnen wir uns noch einen Nachtisch ein gutes Eis an der Strandpromenade von Candelaria. Dies ist der zweite Geheimtip für Genießer. Erst die Strandpromenade entlang flanieren und dann ins Eiscafé. In der tollen Eisdiele warten riesige Saberos darauf vertilgt zu werden. Beide Geheimtipps haben das gleiche Merkmal. In der Regel essen nur Einheimische dort und genau dieser Umstand macht einen Besuch lohnenswert! Denn egal wo immer du auf dieser schönen Welt bist, Eingeborene essen nur dort wo es gut schmeckt.

Unser Aufenthalt ist aber auch mit Arbeiten verbunden. Mit Zubehör von SW-MOTECH ausgestattet, gilt es dieses auf Herz und Nieren zu prüfen. Als Ergebnis kann ich zweifelsfrei sagen, daß der Tankrucksack „Enduro“ von SW-Motech vorzüglich auf den Tank der GS passt und sehr praktisch aufgebaut ist. Zusatzfächer außen mit wasserabweisenden Reißverschlüssen ermöglichen einen problemlosen Zugriff auf Utensilien, die notwendigerweise immer greifbar sein sollten. Das großzügige Kartenfach liegt gut im Blickfeld und erlaubt eine Orientierung auf einen Blick! Der wasser- und staubdichte „Drybag 350“ hat sich bereits bestens während meiner Russland-Tour bewährt.

Auch hier auf Teneriffa stellt er einen Zugewinn an Reisekomfort dar, da sich alle notwendige Sachen für Tour und Strand in ihm verstauen lassen. Rucksack, winddichte Jacken, Strandtücher und Badelatschen, Wasserflaschen passen problemlos hinein. Möglich ist dies durch den genialen Rollverschluß, der immer für ein straffes Packen gut ist. Nach dem Verzurren mit den Gurten hält der Bag bombenfest auf der Q. …und hier noch ein paar Empfehlungen an Straßen und Locations, denen man unbedingt folgen sollte: -Das Orotava-Tal im Westen der Insel birgt einen ganz besonderen Reiz. Wundervoll grün bewachsene Hänge und eine perfekt geteerte Straße, die über 28km in endlos vielen Kurven und Spitzkehren steil bergab durch die verschiedenen Vegetationszonen führt. Lava-Felsen, Pinien-Wälder in denen sich der feuchte Nebel der Wolken fängt, die der Atlantik gegen die Insel-Westseite drückt. Im Unterschied zum ewig sonnenverwöhnten Süden, ist das Wetter an der Westküste sehr wechselhaft und permanent den Launen des Altantiks ausgeliefert.

Im Nordwesten lockt das Masca-Tal. Üppige Vegetation und schwindelerregend schöne Gässchen mit unzähligen Kurven und der enge Taleinschnitt (die Schlucht ist an der engsten Stelle nur rund 30 m breit) leiten uns durch das vielleicht schönste Tal der Insel.

Die TF-38 führt von der Caldera des Teide zuerst schnurstracks und dann in weiten Bögen in Richtung Süden bis zu den Sandstränden der Playas auf Meereshöhe. Auf dem Weg dorthin, sehen wir die Nachbarinsel Gomera, die mit einem typischen Wolkenkranz gekrönt ist. Auf dieser Tour überwinden wir einen Höhenunterschied von 2600 Metern auf Null! Das Ganze spielt sich auf allerfeinst geteerten Straßen ab und durch verschiedene Vegetationszonen hindurch. Lavafelder mit skurrilen Felsformationen, die an eine Mondlandschaft erinnern. Durch zärtlich beginnende, kärgliche Vegetation in lichte Pinienwälder in denen gelbe Blumenkissen das Auge erfreuen, bis hin zu den endlosen Sandstränden des Südens. Dort jedoch warten absonderlich große Bettenburgen und zeugen von den Auswüchsen der Tourismusindustrie. Der Blick auf Los Gigantes entlohnt wiederum dafür, diesen Weg zu fahren.

Die TF-463 führt hinunter nach Playa de San Juan und ist super ausgebaut mit einem Teerbelag vom Allerfeinsten. Die Playa in San Juan jedoch ist leider wieder ein Paradebeispiel für Touri-Abzocke.

Baden geht am besten nördlich von Puerta de la Crux am Playa de San Andres . Fernab der Touri-Strände im Süden, wo schon kurz nach Sonnenaufgang der Kampf um die Reservierung der Sonnenliegen mit prophylaktisch drapierten Handtüchern ausgefochten wird, trifft man hier nur Einheimische. Der Strand wurde extra mit Tonnen von Sahara-Sand aufgeschüttet.

Mein Fazit:

In nur fünf Fahrtagen haben wir dem Kilometerzähler der schwarzen Q über 900km hinzugefügt. Der Benzinpreis reißt dabei kein großes Loch in die Reisekasse, denn der Literpreis liegt bei nur rund 80 Cent. Schlichtweg paradiesische Verhältnisse also. Egal, ob zum Saisoneinstieg, zum Saisonabschluß, oder auch mal kurz zwischendurch – Teneriffa und auch die anderen Inseln der Kanaren sind zu jeder Jahreszeit eine Reise wert.

Wer die Straßen mit dem eigenen Moped unter die Räder nehmen möchte, muß den Anreiseweg bis Gibraltar und den Transfer mit der Fähre auf die Insel in Kauf nehmen und dafür rund eine Woche einkalkulieren. Eine bessere Alternative ist der Zugriff auf Mietmopeds vor Ort. Eine Riesenauswahl von Mietmotorräder ( von der 125er bis hin zur aktuellen GS LC ) dürften jeden Bikerwunsch befriedigen. Es gibt tolle Angebote von verschiedenen Anbietern in unterschiedlichen Preiskategorien! Das Straßennetz ist dank EU-Fördermittel in durchweg sehr gutem Zustand.

Aber ein steter Wind mahnt zur aufmerksamen Fahrweise! Wer einmal in seinem Leben erlebt hat wie die Morgensonne den Teide in ein magisches Licht taucht, der wird diesen Moment niemals vergessen.

Für mich ist klar, daß wir die Insel nochmal unter die Räder nehmen!!!