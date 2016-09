Hemfurth. Am 18. September lädt das BIKE PORTAL von lokalo24.de wieder zum großen Saison-Abschiedstreffen an das Zündstoff am Edersee.

Viele Händler unserer Region sind dabei und präsentieren noch einmal ihre neuesten Modelle. Premiere feiert dann auch der neue Motor Milwaukee-Eight von Harley-Davidson.

Diese Modelle Haben die Händler unter anderem mit dabei:

Galerie

Alle Infos zum Programm vom „Meet & Greet 2016“ hier!