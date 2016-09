Altenhasungen: Bulldogge Hermann ist wieder da

Altenhasungen. Die seit Mittwochnachmittag verschwundene Continentalbulldogge „Hermann“ ist wieder da. Der neun Wochen alte Welpe wurde am gestrigen Donnerstagabend von einem 22-Jährigen in Altenhasungen aufgefunden. Er ist nun wohlbehalten zurück im Kreise seiner Artgenossen bei seiner Züchterin. Die Polizei in Wolfhagen ermittelt nach wie vor wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise auf den oder die Täter, die Hermann am Mittwochnachmittag vermutlich aus dem Zwinger seiner Züchterin entwendeten.

Der 22-jährige Altenhasunger hatte aus dem Radio und in sozialen Netzwerken von der Suche nach dem Hundewelpen erfahren. Als er gestern gegen 21:10 Uhr mit seinem Fahrrad am Spielplatz an der Ring- / Hardtstraße in Altenhasungen vorbeifuhr, sah er dort einen Hundwelpen, der alleine unterwegs war. Schnell war ihm aufgrund des Äußeren des Hundes klar, dass es sich bei diesem um „Prinz Hermann den III.“ handeln muss. Er nahm den Welpen an sich, begab sich zum Dorfgemeinschaftshaus wo gerade Vereinsbetrieb herrschte und informierte von dort aus die Wolfhager Polizei. Die von den Beamten anschließend verständigte 52-jährige Besitzerin konnte Hermann kurz darauf im Beisein der Polizei dankend in Empfang nehmen.

Die Ermittler der Polizeistation Wolfhagen schließen nicht aus, dass der Täter aufgrund der breiten medialen Berichterstattung über den Welpendiebstahl „kalte Füße“ bekommen hatte und den Continentaldoggenwelpen deswegen aussetzte. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05692 – 98290 bei der Wolfhager Polizei oder unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.