Birefwechsel: Kassel Airport – Von nun an geht’s bergauf

Sehr geehrter Finanzminister Dr. Thomas Schäfer,

als Sie vor einigen Jahren den Aufsichtsratsvorsitz des Kassel Airports von Ihrem Vorgänger Weimar übernommen haben, sprachen einige klassisch Gebildete von einem „Danaergeschenk“ – ein Geschenk, das sich für den Empfänger als unheilvoll und schadenstiftend erweist. Und lange sah es tatsächlich danach aus.

Die Hoffnung, mit einem vollen Flugprogramm in eine glanzvolle Zukunft starten zu können, zerplatzte am Berliner Milliardengrab, das eine polnische Airline in den Abgrund riss, die wiederum Hoffnungsträger in Kassel war.

Der Flughafen wurde rechtzeitig fertig, kostet das Land weniger als die Lärmschutzmaßnahmen am Frankfurter Flughafen. Und einen Bruchteil dessen, was Berlin verschlungen haben wird, wenn denn dort jemals das Ende in Sicht kommen sollte.

Trotzdem ist es nicht der Berliner Flughafen gewesen, sondern der Flughafen Kassel Calden, der in einem weltweiten „Shitstorm“ sondergleichen mitten im Wahlkampf auf die Welt gekommen ist. Auch für Sie, Herr Minister, nicht unbedingt eine gemütliche Situation. Doch Sie haben gezeigt, dass Sie nicht nur im Sonnenschein mit breitem Rücken und durchgedrücktem Kreuz für „Ihren“ Airport stehen, sondern auch dann, wenn es stürmt und kracht.

Ihre grünen Koalitionspartner haben es Ihnen dabei nicht leicht gemacht, haben gefordert, dass der Flughafen bereits 2017 unter die Lupe genommen werden müsse. Das war schlicht und ergreifend geschäftsschädigend.

Trotzdem können Sie jetzt erhobenen Hauptes Ihren politischen Weg weiter gehen. Mit dem Tourismusunternehmer „Schauinsland“ hat der Flughafen einen soliden Partner gefunden, der schon seit mehr als hundert Jahren Reisende befördert. Anfangs im Bus – seit vierzig Jahren im Flugzeug. Und ab dem 1. Juli sogar mit der eigenen Fluglinie Sundair.

Die Manager des Unternehmens kennen Kassel Airport aus dem Effeff. Haben gesehen wie sich dort das Geschäft entwickelt. Drei große Reiseunternehmer sind dort mittlerweile aktiv. Mindestens zwölf Reisebüros bieten die Reisen an. 3300 Flughafenfreunde informieren sich in einer Internetgruppe. Und eine Pro Flughafen-Initiative macht auch in der Öffentlichkeit und bei den Politikern Dampf.

Die Nordhessen werden es sich nicht bieten lassen, dass der Flughafen im Süden kaputt geredet wird. Und dabei setzen sie voll auf die Karte „Dr. Thomas Schäfer“. Denn der Trumpf hat auch bei den Verhandlungen mit Sundair gestochen. Und so soll es weiter bleiben.

Mit spielerischen Grüßen

Rainer Hahne

Chefredakteur

P.s.: Was lange währt, währt endlich gut. Oder: Was einem nachgeworfen wird, weiß man nicht zu schätzen. Freuen wir uns also doppelt auf den Sommerflugplan 2017. Die Flüge im Herbst 2016 waren proppenvoll. Möge das auch 2017 so bleiben.