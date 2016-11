Dr. Michulla wechselt von Kreiskrankenhaus Rotenburg zu Klinikum

Rotenburg. Das Klinikum Hersfeld-Rotenburg hat am Sonntag personellen Zuwachs bekommen: Dr. med. Rainer Michulla wird im Zentrum für Kardio-Pulmonale Medizin (CPM) als leitender Arzt in der Pneumologie seine Arbeit im Herz- Kreislaufzentrum Rotenburg fortführen. Über 17 Jahre war Dr. Michulla für das Rotenburger Kreiskrankenhaus tätig, zuletzt als Chefarzt der Abteilung Pneumologie, Schlaf- und Beatmungsmedizin.

Schon seit langer Zeit suchte Dr. Michulla eine engere Zusammenarbeit mit dem Klinikum Bad Hersfeld. „Das neue Konzept des Klinikum Hersfeld-Rotenburg gefällt mir sehr. Es bietet viele Chancen, um die medizinische Versorgung im Kreis zu verbessern“, erklärte der Chefarzt am Dienstag in einem Gespräch.

Deshalb sei er von selbst aktiv auf das neue Klinikum zugegangen und habe seine Mitarbeit angeboten.

Um eine ambulante Versorgung für Patienten zu gewährleisten, ließ sich Dr. Michulla, zusätzlich zu seinem Chefarztposten, in 2009 mit einer Praxis für Pneumologie und Schlafmedizin in Rotenburg nieder. Daran soll sich auch nichts ändern: „Wenn ich meinen Dienst beim Klinikum Hersfeld-Rotenburg antrete, wird die Praxis ganz normal weiterlaufen. Da brauchen sich unsere Patienten keine Sorgen machen“, so Dr. Michulla und weiter: „Die Patientenversorgung und das Wohl der Patienten steht für mich an erster Stelle.“

Die Rekrutierung von Assistenzärzten sei im KKH eher schwierig gewesen. Grund dafür sei vor allem die ländliche Region. „Die jungen Leute bevorzugen eher die großen Städte, sie wollen einfach nicht aufs Land“.

Beim neuen Klinikum Hersfeld-Rotenburg sehe das schon etwas anders aus. Durch die Zusammenarbeit mit Unikliniken könnte besser für medizinischen Nachwuchs gesorgt werden.

Ein weiterer Punkt, den Dr. Michulla zu seinem Wechsel überzeugte, sei die Zusammenarbeit mit Professor Dr. Ulrich Wagner. Mit ihm zusammen wird Dr. Michulla die Klinik für Pneumologie im Zentrum für Kardio-Pulmonale Medizin, auch im Bereich der Bronchialheilkunde Beatmungs- und Schlafmedizin, neu aufbauen. Sie werden sich gegenseitig ergänzen und seien künftig für die medizinische Versorgung in ihrem Fachgebiet breiter aufgestellt.

Ein Schlaflabor mit elf Schlafplätzen steht beim Klinikum Hersfeld-Rotenburg bereits in den Startlöchern. Die Nachricht über den Wechsel von Dr. Michulla wurde im KKH am Montag mit großer Bestürzung aufgenommen.