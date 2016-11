DragonheartBattle: Läufer trotzen Matsch, Kälte und Wasser

Trendelburg. Bei 6 Grad Mitte November und regendurchweichten Böden waren körperliche Fitness und ein eiserner Wille ein Muss. Die wurde am vergangenen Samstag, 19. November, von den Teilnehmern des zweiten DragonheartBattle rund um Trendelburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

310 tapfere Teilnehmer wagten sich auf den 24 km langen „Dragonheart“- und 244 auf den 12 km lange „Pitman“-Parcours. Unterwegs mussten die Läufer rund 30 Hindernisse überwinden, um ins Ziel zu gelangen. „Von den insgesamt 554 Teilnehmern kamen stolze 539 in der vorgegebenen Zeit von maximal fünf Stunden ins Ziel. Die Finisher-Quote lag damit in diesem Jahr bei 97 Prozent“, freute sich Joachim von Hippel, Chef des veranstaltenden PAS-Teams über die Leistungsstärke seiner Dragonhearts. Und versprach den begeisterten Teilnehmern noch am Abend bei der Siegerparty in Wülmersen: „Der nächste DragonheartBattle findet am 17. November 2017 statt“.

Fotos: Krümler

Galerie

Die zweite Auflage der „Schlacht der Furchtlosen“ startete wie im vergangenen Jahr auch, am Wasserschloss Wülmersen. Auf der wahlweise 24 oder 12 km langen Strecke ging es über natürliche Hindernissen wie die Diemel oder einen Steinbruch sowie durch örtliche Sumpf- und Waldgebiete. Zusätzlich wurden vom Veranstalter und vielen Sponsoren und Partnern künstlichen Hindernisse errichtet. Dabei hatten die Teilnehmer Kriech-, Hangel- und Kletterhindernisse zu überwinden. Die Highlights der Veranstaltung waren die Schneekanonen, die metertiefen Schlammgruben „Mohr Fields“, sowie die knochenharten Aufstiege bis zur Eroberung der Trendelburg. Die Läufer, die alle Hindernisse ordnungsgemäß und in der vorgegebenen Zeit von fünf Stunden überwinden konnten, erhielten im Ziel die begehrte Finisher-Medaille.

Die Schnellsten

Dragonheart

Männer: Robin Siegel, Oedheim, Zeit: 2:11:21

Frauen: Iris Groß, Öhringen, Zeit: 2:53:54.

Pitman

Männer: Lutz Möhring, Einbeck, Zeit: 1:50:12

Frauen: Agata Krafczyk, Einbeck, Zeit: 1:57.51.

First Teams:

Dragonheart: „Veitenstein Bravehearts“ (Titelverteidiger) Zeit: 3:11:09

Pitman: Team „Runbugg“ Zeit: 2:36:30.

DragonheartBattle Team Cup (Teamspirit-Preis):

„Team H.U.L.K“