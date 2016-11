Erster Spatenstich für den Anbau der KiTa „Kasseler Straße“

Bad Zwesten. Die Kindertagesstätte Kasseler Straße soll zeitgemäß umgebaut werden. Außerdem soll ein Anbau erfolgen, um unter anderem eine Krippe zu schaffen. Die Bundesregierung hat per Gesetz im Sinne einer besseren Vereinbarung von Familie und Beruf die Kommunen dazu verpflichtet, ihre Betreuungskapazitäten auszubauen. Auf die zu erwartende Investition in Höhe von 1,5 Mio. Euro wird ein Zuschuss in Höhe von 450.000 Euro gewährt. Als sichtbares Zeichen des Beginns wurde ein „Erster Spatenstich“ durchgeführt.

Manfred Paul, Vorsitzender der Gemeindevertreterversammlung, betonte, dass mit der Realisierung des Projektes „Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Kasseler Straße“ ein weiterer „Wohlfühlplatz“ für Kinder in der Gemeinde geschaffen werde. Der ausgesprochen gut konzipierte An- bzw. Umbau dieser Kindertagesstätte werde sicherlich ein gern in Anspruch genommener Treffpunkt für die Kinder und auch ihrer Eltern werden. Die Mitglieder der Gemeindevertretung seien sich einig, dass man alles tun müsse, um Bad Zwesten weiterhin kinder- und familienfreundlich aufzustellen.

Paul wies aber auch darauf hin, dass sich im Kindergartenbudget zwischen Einnahmen und Ausgaben ein Defizit von 600.000 Euro ergebe, was den allgemeinen Haushalt belastet. „Dennoch gilt: Familien und die gute Betreuung der Kinder sind der Grundstein für die richtige soziale Entwicklung unserer Kinder“. Daher habe man Konsens im Parlament bei diesem Vorhaben gefunden, so Manfred Paul. Der Gemeindevertretervorsitzende dankte dem Gemeindevorstand und Bürgermeister Köhler für die gut vorbereiteten Entscheidungsgrundlagen. Bürgermeister Köhler freute sich über den Beginn der Baumaßnahme zum An- und Umbau der KiTa Kasseler Straße. Die Planung unter Beteiligung des Elternbeirates, der pädagogischen Fachkräfte und der Politik sei intensiv gewesen. Das Ergebnis könne sich wirklich sehen lassen. Durch den Anbau entsteht u.a. eine Krippengruppe. Die Küche werde den gestiegenen Anforderungen gemäß vergrößert, vor allem würden mehr Räumlichkeiten für differenzierte Betreuung in kleinen Gruppen entstehen sowie Schlafräume für Kinder, damit sie sich ausruhen könnten. Ein großer Bewegungsraum sei das Herzstück des Anbaus.

Die Leiterin der Kindertagesstätte Hildegard Müller-Plog­haus teilte die Freude aller Kinder, Eltern und Mitarbeiter über den geplanten Anbau und Umbau der Kindertagesstätte mit. Die gelungene Kooperation in der Planung mit den Gemeindegremien, Elternbeirat, Fachberatung, Mitarbeitern und vor allem mit dem Architekturbüro hat eine nach neusten pädagogischen Ansprüchen gelungene Planung für das Haus entstehen lassen. Dadurch könne man künftig differenziert mit den Kindern arbeiten. Durch die Baumaßnahme eröffneten sich neue räumliche Möglichkeiten und eine qualitativ wertvolle pädagogische Arbeit sei gesichert.