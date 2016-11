Fußball-Verbandsliga: FC Schwalmstadt siegt bei Keim-Debüt

Schwalmstadt. Der FC Schwalmstadt hat ein Lebenszeichen von sich gegeben. In der Verbandsliga-Partie gegen den SV Neuhof gelang dem Team um Neu-Trainer Christoph Keim der erste Heimsieg der Saison (2:1). Doch zunächst sah alles nach einer weiteren Pleite für den FCS aus. Denn die Gäste aus Neuhof gaben im ersten Spielabschnitt den Takt vor und gingen kurz vor dem Pausentee durch Marko Curic in Führung.

Zweite Halbzeit als Geduldsprobe

Zu einer echten Geduldsprobe aus Sicht der Schwalmstädter entwickelte sich die zweite Spielhälfte. Denn trotz zahlreicher Möglichkeiten, schaffte es der FCS nicht, das Leder im Gäste-Gehäuse unterzukriegen. Mehrfach scheiterte der FCS-Angriff um Patrick Herpe und Benedikt Jäckel am Aluminium oder am gut aufgelegten SV-Keeper André Ditzel. Der Bann brach schließlich in der 80. Spielminute, als sich André Karl das Glück des Tüchtigen erntete. Die zehnte Einschussmöglichkeit in der zweiten Halbzeit reichte, um die Wende einzuleiten. Kurz zuvor hatte Trainer Christoph Keim ein glückliches Händchen bewiesen und den Ausgleichs-Torschützen für den verletzten Benedikt Jäckel aufs Feld geschickt. Nur drei Minuten später schlug dann auch noch Patrick Herpe zu. Er sorgte für den 2:1 Endstand und den ersten Sieg im ersten Spiel von Keim.

Der FCS-Coach zeigte sich nach dem Spiel zufrieden mit der zweiten Halbzeit, haderte jedoch mit dem Auftritt seines Teams im ersten Spielabschnitt: „In der ersten Halbzeit war noch viel Unsicherheit in unserem Spiel. Wir bekamen keinen guten Zugriff.“ Keims Pausen-Ansprache aber zeigte Wirkung. „Wir hatten dann einfach mehr Mut, haben mehr investiert und waren aggressiver in den Zweikämpfen und den Luft-Duellen. Wir haben wichtige zweite Bälle gewonnen und uns in die Räume bewegt“, sagte Keim.

Nächste Herausforderung am Sonntag in Hünfeld

Viel Zeit zur Freude bleibt dem Allendorfer aber nicht. Denn schon am Sonntag wartet die nächste Herausforderung. Dann trifft der FCS auswärts auf den Hünfelder SV. „Bis dahin heißt es auch ,Wunden lecken’“, sagt Keim und spielt damit auf Benedikt Jäckel und Mehmet Omerovic an. Beide zogen sich am Wochenende Verletzungen zu.

Anstoß am Sonntag in der Hünfelder Rhönkampfbahn ist um 14 Uhr.