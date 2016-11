Kasseler Märchenweihnachtsmarkt eröffnet

Kassel. Wenn Kassels Innenstadt wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlt, es an allen Ecken nach gebrannten Mandeln, Anis und Tannengrün riecht und die geschmückten Gassen zum Flanieren und Verweilen einladen, ist es wieder soweit: Der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt ist geöffnet!

Bereits heute, 21. November, eröffnete Kasseles Oberbürgermeister Bertram Hilgen gemeinsam mit Karolin Czerny aus Vellmar, die als die diesjährige Mottofigur Schneewittchen auftrat, den Markt vor der großen Weihnachtstanne auf dem Königsplatz. Das Märchenmotto „Schneewittchen“ wird außerdem aufgenommen als Motiv auf der offiziellen Glühweintasse, sowie auf der Printwerbung wie zum Beispiel Flyern und Kandelabern. Im Jahres-Märchenmalbuch, einem lebensgroßen Märchenbuch auf dem Königsplatz, ist es ebenfalls vertreten. Zum täglichen „Schneewittchen-Programm“ gehören Lesungen im Märchenwagen, außerdem stehen Aufführungen von Castellos Puppentheater ebenfalls unter diesem Märchenmotto.

Galerie

Neben den zahlreichen festlich beleuchteten Ständen, die Kunsthandwerk, leckere Winter- und Länderspezialitäten oder Glühwein verkaufen, gibt wie jedes Jahr ein buntes Programm für Groß und Klein. Kinderkarussells, die riesige Märchenpyramide und der Adventskalender auf dem Friedrichsplatz mit seinen zahlreichen Märchenszenen lassen die Herzen der Kinder höher schlagen. Am Samstag, 26. November, wird um 15 Uhr erstmals der Weihnachtsmann auf dem großen Stuhl auf der Adventskalender-Märchenbühne Platz nehmen und für alle Fragen, Wünsche und Hoffnungen der Kleinen offen sein. Eines von vielen weiteren Highlights wird der Sonderverkauf von regionalen Produkten sein, der am 16. und 17. Dezember von 10 bis 18 Uhr am Stand der Tourist Information stattfindet. Hier können sich Besucher über selbstgemachte Marmeladen, Chutneys, Liköre, Gewürzmischungen, Pralinés, Postkarten und witzige Kalender für 2017 freuen.

Der Kasseler Märchenweihnachtsmarkt ist noch bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr (Gastronomiestände bis 22 Uhr) geöffnet. Vom 24. bis 26. Dezember sind die Stände geschlossen.

Fotos: Hörnlein