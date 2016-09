„Katzen werden wie Müll weggeworfen“

Hessisch Lichtenau/Großalmerode. Die Katzenothilfe 2000 e.V. „erstickt“ zur Zeit wieder in Tieren: ausgesetzten, trächtigen und kranken. Auch Mütter mit Nachwuchs werden ausgesetzt. In einem Fall bekam man jetzt gerade einmal zwei Wochen alte Kätzchen (siehe Bilder am Textende).

Erst wenn die Kleinen alt genug sind – etwa 12 Wochen – können sie und auch die Mütter vermittelt werden, wie es die Katzenothilfe mitteilte.

„Leider müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass offensichtlich die Hemmschwelle, Tiere nicht ordnungsgemäß zu betreuen, sie zu vernachlässigen und im schlimmsten Fall auszusetzen, immer weiter absinkt“, erklärte Gabriele Pötzsch von der Katzenothilfe. Dies mache sich nicht nur an der steigenden Anzahl der Tiere, sondern auch am oft erbarmungswürdigen Zustand der aufgefundenen Tiere bemerkbar.

Natürlich ist nicht jedes aufgegriffene Tier auch zwangsläufig ein ausgesetztes; manchmal entwischen auch Stubentiger, weil beispielsweise durch einen Moment der Unachtsamkeit die Wohnungstür offen stand. Wenn das Tier gechippt und gemeldet ist, kann man seine Katze meist schnell wieder in den Armen halten. Daher auch der dringende Appell der Katzennothilfe an alle Katzenbesitzer, egal ob diese Freigang haben oder nicht: „Lassen Sie Ihr Tier beim Tierarzt kastrieren und chippen!“

Die Kosten für das Kastrieren sind eine einmalige Sache und es gibt keinen unerwünschten Nachwuchs und für die Kätzin keine eventuelle Dauerrolligkeit mehr.

Das Chippen erfolgt durch eine Spritze in der Hals- Schultergegend des Tieres. Wichtig sei es aber auch, die Katze anschließend zu melden, denn aufgefundene Katzen werden grundsätzlich mit einem Lesegerät, das Tierärzte und Tierschutzvereine besitzen, nach einer Chipnummer „ausgelesen“ und bei „TASSO“ – wo man das Tier anmelden sollte – abgeglichen.

Selbst wenn der traurige Fall eintreten sollte, dass ein Tier überfahren aufgefunden wird, kann man durch die Chipnummer erfahren, was mit dem geliebten Tier geschehen ist. Ein weiterer Apell der Katzennothilfe: „Kaufen Sie möglichst kein Tier beim Züchter, die Tierheime und –vereine sind voll mit liebenswerten Katzen, auch Rassekatzen, denn auch diese werden immer häufiger ausgesetzt.

In Hessisch Lichtenau besteht zudem für Katzen, die sich im Freien aufhalten eine Kastrations- und Meldepflicht. Wer dem nicht nachkommt muss mit einer Geldstrafe zahlen.

Die Anzeigen nimmt die Stadt entgegen. Katzenbesitzer können sich unter anderem im Bürgerbüro im Rathaus, Landgrafenstraße 52, erkundigen.

Informationen – auch zu Spendenzur Versorgung der Tiere – erhalten Sie auch bei der Katzennothilfe unter Tel. 05602 914 147 sowie Tel. 05604 930 532.

Galerie