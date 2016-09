Homberg. In eine leerstehende Wohnung brachen unbekannte Täter zwischen dem 31. Juli und 1. September in Homberg ein. Die Einbrecher traten die Tür der Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Dresdener Straße befindet, ein. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel. 05622-99660.