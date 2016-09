Kino in Korbach: Großer Filmpalast mit fünf Sälen ist im Gespräch

Korbach. Viele haben nicht mehr daran geglaubt, dass es mit einem Kino in der Kreis- und Hansestadt noch mal ernst werden könnte. Vor drei Jahren machte das Rex-Kino in der Innenstadt dicht. Eine Modernisierung war dem Betreiber zu teuer gewesen. Aber aktuell stehen die Chancen für ein ganz neues Projekt gut.

Die Stadtverordneten haben bereits am vergangenen Sonntag Kinokomplexe in Warburg und Baunatal besichtigt.

Nach Informationen des Eder-Diemel Tipp gibt es zwei mögliche Investoren mit etwas unterschiedlichen Konzepten. Ein Korbacher Geschäftsmann möchte ein Kino mit Bowlingcenter bauen, knapp 600 Sitze, verteilt auf fünf Säle.

Der andere Vorschlag kommt von dem Betreiber des Kinos in Warburg, der der Cineplex Gruppe angeschlossen ist. Er möchte ein Kino in ähnlichen Ausmaßen bauen, allerdings ohne Bowlingcenter. Der Kinokomplex soll nach bisherigen Informationen auf dem Gelände der Halle Waldeck gebaut werden und bis Ende 2017 fertig sein. Wer den Zuschlag erhält, wird demnächst das Stadtparlament beschäftigen.