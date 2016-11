Lichterweihnachtsmarkt in Bad Zwesten

Bad Zwesten. Im herrlichen Lichterglanz erscheint auch in diesem Jahr wieder der Bad Zwestener Weihnachtsmarkt. Pünktlich zum 1. Advent – von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November – öffnet er ein ganzes Wochenende lang seine Pforten. Bei fallenden Temperaturen können Besucher sich am „Platz an der Sandkaute“ bei Glühweingenuss und Mandelduft vom vorweihnachtlichen Flair verzaubern lassen und die festliche Stimmung so richtig genießen. Viele weitere dekorierte Stände auf den romantisch beleuchteten Plätzen des Ortes laden zum gemütlichen Bummeln und Verweilen ein.

Weihnachtstombola mit tollen Gewinnen

In vielen Geschäften gibt es seit dieser Woche Lose für die große Weihnachtstombola zu kaufen. Beispielsweise bei der Wolltruhe, der Raiffeisenbank eG Borken, der Tourist-Info, der Fleischerei Löffler, dem Einwohnermeldeamt, der Buchhandlung „akzente“, bei Eisenacher Gebäudetechnik, der Bäckerei Stübing und in der Gaststätte „Kamineck“.

Während des Lichterweihnachtsmarktes findet an allen Tagen eine große Verlosung mit attraktiven Geld- und Sachpreisen statt. Als Hauptpreise hat die Hardtwaldklinik I, 300 Euro, die Raiffeisenbank eG Borken 200 Euro und der Kur- und Verkehrsverein 100 Euro gesponsert. Weitere acht Gutscheine werden für herrliche Gänsebraten verlost. Die können im „REWE Markt Kehr“, „tegut“ sowie bei „Edeka Eichhorn“ eingelöst werden. Natürlich gibt es auch viele tolle Sachpreise zu gewinnen.

Christmas-Rock und Weihnachtslieder

Auch das Rahmenprogramm kann sich mit vielen Attraktionen für Groß und Klein sehen und hören lassen. Auf der Bühne präsentieren sich verschiedene Bad Zwestener Ortsvereine mit Weihnachtsmusik sowie viele Bad Zwestener Chöre. Am Freitag bringt die Musikgruppe „Müller, Meier, Schulze“ mit den dicksten Dingern der 80er Jahre die Besucher in Schwung. Am Samstag kann man sich von der Musikgruppe Xtra-Klasse mit bekannten Hits und eigenen Arrangements verzaubern lassen.

Als musikalisches Highlight runden am Sonntag die „Mercy Beats“ das Programm in der Evangelischen Kirche ab und lassen den Lichterweihnachtsmarkt mit mehr und weniger bekannten Gospeln und Weihnachtsliedern ausklingen.