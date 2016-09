Lutz Haas aus Schwalmtal wird immer noch vermisst

Region. Wie loklao24.de bereits berichtete wird der 51-jährige Lutz Haas aus Schwalmtal/Hopfgarten seit Sonntagabend vermisst und ist seit dem immer noch nicht wieder zurückgekehrt.

Haas ist Diabetiker und benötigt deshalb dringend Insulin. Weiterhin leidet er unter psychischen Störungen und verliert bei nicht Einnahme entsprechender Medikamente bisweilen die Orientierung. Letztmalig wurde Lutz Haas am

13. September am Ortsausgang von Lauterbach an der Bundesstraße B254 gesehen. Möglicherweise könnte er sich auch in der Nähe von Eltville/Kiedrich aufhalten.

Lutz Haas ist etwa 1,75 Meter groß und rund 90 Kilogramm schwer. Er hat weiße bis rötlich, krause Haare und einen rötlichen Bart. Die Augenfarbe des Vermissten ist blau und er trägt ein Nasenpiercing. Zudem hat er ausgedehnte Löcher in den Ohrenläppchen und große Tätowierungen an beiden Oberarmen. Die Arme und Beine des 51-Jährigen sind auffallend dünn und er ist vermutlich mit einem Muskel-Shirt sowie Lederkleidung bekleidet. Bei sich trägt der Vermisste eine dunkle Tasche und eventuell einen Schlafsack.

Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 geben oder an jede andere Polizeidienststelle.

Die Erstmeldung der Polizei

