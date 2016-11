Pro und Contra: Schneereicher Winter?

Pro: Ich liebe Schnee

Jedes Jahr hoffe ich auf ein schönen knackig kalten Winter mit viel Schnee. Leider wurde ich in den vergangenen Jahren immer wieder enttäuscht. Die Winter waren doch sehr mild. Und dadurch sehr ungemütlich und eklig. Für die schlechten Seiten des Winters gibt es heutzutage gute Hilfen. So habe ich eine mobile Garage für mein Auto. Die Plane spanne ich abends über mein Auto und so kann ich morgens bequem und stressfrei in den Tag starten. Auch Schneeschippen kann zum Vergnügen werden. Bewegung tut uns doch gut. Und so ist man schon wach, wenn man an der Arbeit angekommen ist.

Vor allem liebe ich die Helligkeit der schneebedeckten Landschaft, so kann ich auch noch beim abendlichen Spaziergang sehen, was mein Hund so treibt. Ebenso sind die Pfötchen viel sauberer, wenn eine schöne Schneedecke vorhanden ist. Das lästige Pfötchenabputzen nervt mich schon seit Wochen. Und nicht zu vergessen, brauchen wir für Wintersport ordentlich Schnee. Ich warte schon auf die Öffnung der Schneepisten in der Rhön. Damit ich endlich wieder auf mein Snowboard steigen kann. So langsam bin ich echt aus der Übung. Ich hoffe, dass es bald richtig schön schneit. Der Glühwein schmeckt auf dem Weihnachtsmarkt bei Minusgraden auch einfach viel besser. 😉

Contra: Regen ist mir lieber als Matsch

Was auch immer die Wetterexperten sagen – ich brauche keinen Winter, in dem die Straßen zentimeterhoch mit weißem Schnee bedeckt sind. Zumindest nicht, wenn ich mich außerhalb meiner Wohnung aufhalte. Ich gebe zu: Schön anzusehen ist es, wenn alles unter einer dichten Schneedecke liegt. Aber sobald ich aus dem Haus muss, fängt der Ärger an. Schon vor der Fahrt zur Arbeit ist Schneeschippen angesagt, damit sich kein Briefträger die Haxen bricht. Nach Feierabend muss notfalls Sand oder Salz nachgestreut werden und kaum hat man sich an die „weiße Pracht” gewöhnt, wird alles auf Straßen und Gehwegen zu grauem Matsch, der mir auch noch den Hauseingang verdreckt. Ich würde mich auf einen Winter mit Regen und Schneeregen, der sich auf dem Boden gleich wieder in Wasser auflöst, freuen. Die Meteorologen sind sich nicht einige, ob nach einem so späten Sommer nun ein milder oder ein strenger Winter kommen soll. Wir werden es erleben, denn das Wetter lässt sich nicht bestimmen. Man muss mit dem Leben, was von oben kommt. Aber darum muss ich es noch lange nicht gut finden. Und falls es doch richtig schneit, werde ich mich warm anziehen und versuchen, das ganze doch irgendwie zu genießen – auch wenn es mir schwerfallen wird ;-) !