Rasant über das Wasser: Wakeboarden auf dem Twistesee

Twistesee. Wer es feucht und gleichzeitig actionreich mag, kommt beim Wasserskifahren oder Wakeboarden voll auf seine Kosten. In unserer Region geht das beispielsweise am Twistesee.

Prinzipiell braucht man nur eine Badehose. Der Rest, also Ski oder Wakeboard und Schwimmweste oder Kälteschutzanzüge können vor Ort ausgeliehen werden. Die Seilbahn beschleunigt dann je nach Können auf Geschwindigkeiten zwischen 29 und 58 km/ h. Manche Anfänger zieht es schon nach wenigen Metern in die Fluten. Wenn es nahe am Ufer passiert, ist das kein Problem. Weiter auf dem See ist Kondition für das Zurückschwimmen gefragt. Am besten ist, man belegt zunächst einen Kurs, und mit etwas Training übersteht man dann seine erste Runde.

Benni und Lukas zeigen uns im Video wie es geht:

Wenn man es schafft, das Gleichgewicht zu halten, sieht alles ganz locker aus, danach sind vielleicht erste einfache Schwünge drin. Bis zu rasanten Turns oder Sprüngen braucht es dann noch viel Übung. Die Cracks stehen auf einem Bein oder schießen sitzend, hockend oder fliegend vorbei. Man kann Geschwindigkeit erleben oder gemütlich gleiten, je nach Können oder Kondition. Dazu gibt es mittlerweile verschiedene Boards.

Wakeboarden ist die Sommerversion des Snowboardens – schnell, spritzig, tollkühn und trendig. Wakeboarder stehen nicht in Fahrrichtung auf dem Board, sondern seitlich. Wie Snowboarder, Skater oder Wellenreiter. Spektakuläre Sprünge, „KGB“ oder „Off Axis Spins“ genannt sowie 180-Grad-Drehungen verblüffen die Zuschauer, die im Sommer meist an den Wochenenden auf der Tribüne am Twistesee Platz genommen haben.

