Städtebaupreis: Lob für Weinberg-Areal mit Grimmwelt

Kassel. Das Ensemble aus dem historischen Weinberg-Areal in Kassel und der dort im Jahr 2015 eröffneten Grimmwelt ist gestern abend beim Deutschen Städtebaupreis belobigt worden. Kassel ist damit einer der Preisträger unter insgesamt 123 eingereichten Projekten.

Die Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) hat das Weinberg-Areal mit der Grimmwelt Kassel am Donnerstagabend in der Kategorie „Deutscher Städtebaupreis“ belobigt. Mit dem Städtebaupreis werden Projekte prämiert, die sich durch nachhaltige und innovative Beiträge zur Stadtbaukultur auszeichnen. „Im inzwischen von der Grimmwelt überragten Weinberg-Areal wird auf besondere Weise das integrative und sich positiv beeinflussende Miteinander von neuer, zeitgemäßer Architektur und Landschaftsarchitektur mit kooperativen Handlungsansätzen deutlich“, erklärt Kassels Stadtbaurat Christof Nolda. „Denn das denkmalgeschützte Weinberg-Areal wird bereits seit zehn Jahren vom städtischen Umwelt- und Gartenamt in Kooperation mit der kommunalen Arbeitsförderung saniert.“

Die Parklandschaft mit ihrer reichen gartenkultureller Vergangenheit ist aufgrund ihrer zentralen Lage eng mit der Entwicklungsgeschichte der Stadt Kassel verbunden, lag jedoch Jahrzehnte brach. Indem sie behutsam und schrittweise saniert wird, konnte das lange vergessene Areal nach und nach wieder für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt geöffnet werden. Inzwischen ist der Weinberg nicht nur eine beliebte Grünfläche, sondern auch ein neuer Ort für Veranstaltungen und kulturelle Erlebnisse inmitten der Stadt.

Stadtbaurat Christof Nolda und Anja Starick, Leiterin des städtischen Umwelt- und Gartenamtes, haben die Auszeichnung am Donnerstagabend in Hannover während eines Symposiums der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung entgegengenommen. Bei dem seit 35 Jahren durchgeführten Wettbewerb wurden diesmal 79 Projekte sowie zusätzlich 44 Projekte für die Kategorie Sonderpreis eingereicht. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben.

Bereits 2014 war die Stadt Kassel erfolgreich und erhielt eine Anerkennung mit dem Projekt „Ausbau Goethe- und Germaniastraße“.