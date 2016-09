Summergame 2016 in Frankfurt endet 5:4 für die Kassel Huskies

Eishockey. Heißer Eishockeyabend in der Commerzbankarena in Frankfurt: Das Summergame zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies endete vor 30.000 Zuschauern und knapp 30 Grad Celsius mit einem 5:4-Sieg für die Kassel Huskies nach Verlängerung.

Das Spiel war gleichzeitig der Auftakt in die neue Spielzeit 2016/2017.

Und dabei ging das Spiel so recht nach dem Geschmack der mindestens 8000 mitgereisten Huskies-Fans los: Nicht mal eine Minute war die Saison 2016/2017 und das Summergame alt, da durften die Nordhessen erstmals jubeln: Thomas Merl stand nach einem Gewühl vor Löwen-Torwart Brett Jaeger genau richtig und traf zur frühen Führung.

Der Jubel gewaltig, das Entsetzen der Löwen-Fans auch. Jedoch nicht so bei den Spielern. Die verkrafteten den Blitz-Schock gut: In der achten Minute schnappte sich Richard „Richie“ Müller bei eigener Unterzahl die Scheibe, stürmte allein auf Markus Keller im Huskies-Tor zu und glich – ganz anders als das Wetter – eiskalt aus.

Doch noch im Auftaktdrittel schlugen die Huskies abermals zu: Erneut waren sie in Überzahl, doch ließen sie sich diesmal nicht auskontern, sondern trafen selbst: Toni Ritter und Braden Pimm sehen Carter Proft vor dem Tor lauern – 1:2 (13.). Das war auch der Pausenstand.

Rückstand nach dem Mitteldrittel

So packend wie das erste Drittel wurde das zweite nicht mehr – lässt man die ersten und die letzten zwei Minuten außen vor.

Zu Beginn schmorten mit Schlager und Müller gleich zwei Schlittenhunde auf der Strafbank. Frankfurt brauchte nur eine halbe Minute um aus der doppelten Überzahl Kapital zu schlagen: Matthew Pistilli glich aus.

Sonst passierte nicht viel – bis eben kurz vor Ende: Da hämmerte Ex-Husky Mike Card den Puck aufs Kasseler Tor, den Abpraller verwertete Dennis Reimer (38.). Diesmal gingen die Huskies also mit einem Rückstand in die Pause 2:3.

Aber auch die Huskies können Spiele drehen: Eine Minute war im finalen Durchgang gespielt, die Huskies hatten Überzahl, da kam die Scheibe gefährlich vors Löwen-Tor. Im Slot lauerte Toni Ritter und der egalisierte. Fast 20 weitere spannende Minuten also für Spieler, Trainer und Fans.

Jetzt bekam das Derby alles, was ein Derby braucht – bis hin zur zünftigen Keilerei in der 52. Minute, nach der ausgerechnet Ex-Husky Eric Stephan zum Duschen geschickt wurde. Fünf Minuten Überzahl also für Kassel und weil Mike Card währenddessen auch noch vom Eis musste (übertriebene Härte) hatten die Schlittenhunde zwei Minuten doppelte Überzahl. Trainer Rico Rossi nahm Auszeit – und konnte sich mächtig über Neuzugang Esa Lehikoinen ärgern, der Sekunden später selbst zwei Minuten zum abkühlen musste. Also wieder nur einfache Überlegenheit bei vier gegen drei. Doch es kam noch schlimmer: Einen Konter stoppten die Huskies regelwidrig, es gab Penalty.

Doch der von Pat Jarrett geschossenen Strafschuss ging halb vorbei und halb drüber. Noch vier Minuten, weiter 3:3, alles roch nach Verlängerung.

Jedenfalls bis zwei Minuten vor dem Ende. Da griff Frankfurt noch einmal beherzt an, der Puck kullerte an den Pfosten und Lukas Laub stocherte ihn über die Linie. Das war’s, die Huskies waren KO, das Summergame-Derby ging an Frankfurt…

Von wegen: 34 Sekunden fehlten den Gastgebern zum Sieg. Denn Huskies geben ja bekanntlich niemals auf. Und am allerwenigsten Kapitän Manuel Klinge. Den wahrscheinlich letzten Angriff vollendete der Kapitän zum 4:4 – Verlängerung, was für ein Spiel.

Und da standen sich nach einer Regeländerung nun jeweils drei Feldspieler gegenüber – plus Torwart. Mächtig viel Platz also auf dem Eis, im Falle einer Strafe muss nun kein Spieler das Eis verlassen, sondern die andere Mannschaft bekommt stattdessen einen dazu.

Dazu kam es nicht mehr, denn Husky Jack Downing traf 2:19 Minuten vor dem Ende zum 5:4 – der Derbysieg geht an Kassel. Wahnsinn!

Galerie