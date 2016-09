Video und Bilder zur Windenergie-Demonstration in Gilserberg

Gilserberg. Auf der B3 in Gilserberg war am Mittwochabend kein Durchkommen. Zwischen 17 und 17.45 Uhr war die stark befahrene Straße gesperrt. Grund war eine Demonstration von rund 250 Einwohnern. Die gingen auf die Straße, um ihren Unmut über die vom Hauptausschuss Regionalplanung ausgewiesenen Windvorrangflächen lautstark kundzutun. Die aktuellen Entwürfe der Teilregionalpläne Nord- und Mittelhessen sehen Windenergieanlagen auf zwölf verschiedenen Flächen rund um Gilserberg vor. Bis zu 37 Anlagen könnten dann die Gemeinde im Hochland umzingeln. „Wollt ihr das?“, fragte Martin Stuhlmann, Erster Beigeordneter der Gemeinde Gilserberg, die anwesenden Demonstranten. Die entgegneten mit lautem Protest-Geschrei und schrillem Pfeifen. „Hier wird der Bürgerwille mit Füßen getreten“, klagte der CDU-Politiker. Gemeint waren die bislang ignorierten Bestrebungen der Gemeinde, wenigstens einen Teil der Vorrangflächen zu verändern beziehungsweise aus dem Regionalplan zu streichen.

In insgesamt 50 öffentlichen Sitzungen des Ortsbeirats, des Bauausschusses, der Gemeindevertretung und in vielen Veranstaltungen wie Bürgerversammlungen wurden Positionen und Stellungnahmen zum Regionalplan erarbeitet. Bürgermeister Rainer Barth brachte den in Gilserberg herrschenden parteiübergreifenden Konsens über das Thema zum Ausdruck: „Die Gemeinde hat Stellungnahmen zur ersten und zweiten Offenlegung zur Flächenkulisse vorgestellt. Alle Beschlüsse der Gemeindevertretung waren einstimmig.“ Satte 100.000 Euro habe die Gemeinde für Planungsbüros, Gutachten und die rechtliche Betreuung investiert. Umso ernüchternder sei die Erkenntnis, dass die Anliegen der Gemeinde im Entwurf zum Regionalplan keinerlei Berücksichtigung fanden. Und so mussten am Mittwochabend drastischere Maßnahmen ergriffen werden. Banner und Plakate mit Aufschriften wie „Vom Naturpark zum Windpark Kellerwald“ oder „Windwahn regiert, Natur und Mensch krepiert“ säumten die B3. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet. Eine Dreiviertelstunde lang hielten das schrille Pfeifkonzert, die Reden der Demo-Organisatoren und die „Gilserberg erfüllt sein Soll. Das Maß ist voll“-Rufe an.

Reiner Weiß, Vorsitzender des Vereins „Aufwind – für maßvolle Windkraft“, machte noch einmal deutlich, dass die Demonstrationsteilnehmer nicht grundsätzlich gegen Windkraft seien, sondern dass die Verteilung der Windkraftanlagen schlichtweg nicht gerecht sei und die kommunale Selbstbestimmung auf der Strecke bleibe. Aus diesem Grund fand im Anschluss an die Demo eine Unterschriftensammlung statt. Über 250 Menschen beteiligten sich daran. Die Unterschriften wurden bereits zur Ausschusssitzung der Regionalplanung am Freitag, 16. September, eingereicht.

Zum Hintergrund: Die Gemeinde Gilserberg ist seit rund 20 Jahren Standort für Windenergieanlagen. Doch als die ersten Windräder – damals noch weitestgehend mit Zustimmung aus der Bevölkerung – gebaut wurden, ahnte kaum jemand, welches Ausmaß die Windenergie nehmen würde. Aktuell drehen sich um Gilserberg die Rotoren von insgesamt elf Anlagen. Sieben weitere befinden sich im Bau. Doch es könnten noch weitaus mehr Windkraftanlagen entstehen. Bis zu 37 könnten es am Ende sein. Den endgültigen Beschluss zum Teilregionalplan fasst der Hessische Landtag voraussichtlich am 7. Oktober.

Das Maß ist längst voll – ein Kommentar von Michael Seeger

Die Belange der Gemeinde Gilserberg werden einfach ignoriert. Für die Bürger ist das nicht länger hinnehmbar. Zurecht wehren sie sich jetzt gegen die Vielzahl drohender Windenergieanlagen. Satte 100.000 Euro hat Gilserberg in die Hand genommen, um Gutachten erstellen zu lassen und rechtliche Betreuung in Anspruch zu nehmen – kein Pappenstiel für eine 3.000-Seelen-Gemeinde, erst recht nicht in Zeiten von Haushaltskonsolidierung und Sparzwängen. Umso ärgerlicher ist die Tatsache, dass sämtliche Anträge – die übrigens vorher alle einstimmig im Parlament beschlossen wurden – einfach übergangen werden. Das ist zermürbend für all diejenigen, die Zeit, Arbeit und Geld investiert haben und zumindest ein Recht darauf haben, angehört zu werden.

Umso erstaunlicher ist die Bereitschaft der Gilserberger, ihre Bedürfnisse nun auch mit einer Demo und einer Petition zu untermauern. Im Zweifelsfall wird die Gemeinde klagen. Der Unmut der Bürger ist nachvollziehbar. Ohnmächtig müssen sie mit ansehen, wie die Politik mit aller Gewalt ihr Zwei-Prozent-Ziel durchboxt. Zwei Prozent der gesamten Landesfläche sollen unbedingt ausgewiesen werden. Dieses Ziel ist ehrgeizig – vielleicht zu ehrgeizig. Denn zwei Prozent der hessischen Fläche sind immerhin 442 Quadratkilometer oder 60.000 Fußballfelder.

Eine Gleichverteilung ist schon aufgrund der ungleichen Besiedlung in Hessen unmöglich. Also müssen Gemeinden wie Gilserberg ausbaden, was beispielsweise im Rhein-Main-Gebiet nicht umgesetzt werden kann. Dass die Bürger und die Natur am Rande des Kellerwalds dabei überlastet werden, wird als Kollateralschaden in Kauf genommen. Gilserberg betreibt seit mehr als 20 Jahren Windkrtaftanlagen. Die Hochland-Gemeinde produziert heute schon 400 Prozent Ökostrom. Sie trägt längst schon ihren Teil zur Energiewende bei. Das Maß ist hier längst voll.

