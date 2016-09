Weinfest bei bestem Wetter

Baunatal. Das diesjährige Weinfest in der Innenstadt von Baunatal war – nicht nur wettermäßig, aber auch – ein voller Erfolg: Bei hochsommerlichen Temperaturen genossen die Besucher nicht nur edle Tropfen, sondern auch das tolle Rahmenprogramm mitsamt verkaufsoffenem Sonntag.

„Einfach herrlich: So ein Wetter und noch dazu im September“, staunte Herbert Krugmann aus Großenritte. Er war mit seiner Enkeltochter unterwegs. Die hatte für Wein ebensowenig übrig wie Mayke Landgrebe, die mit Mama Kirsten (Foto links) extra aus Kassel nach Baunatal gekommen war. Aber da durfte es auch ein volles, frisches Glas Gänsewein sein. Bis in den Abend konnte bei sommerlichsten Temperaturen geschnuddelt, gegessen und getrunken werden. Und am Ende waren sich alle einig: Soviel Glück mit dem Wetter sollte man ab jetzt jedes Jahr haben.

Galerie