Wohnhausbrand: Matratze mit Zigarette angezündet

Abterode. Um 3.45 Uhr kam es vergangene Nacht zu einem Brand eines Wohnhauses in der Brauhausstraße in Abterode. Wie sich vor Ort herausstellte, waren vor dem Fachwerkhaus gelagerte Bretter in Brand geraten, wobei die Flammen von dort durch die Fenster ins Haus eindrangen und somit Gebäudeschaden anrichteten, da der angrenzende Wohnraum teilweise ausbrannte. Ursächlich hierfür war eine Matratze. Diese war zuvor durch eine brennende Zigarette im Bett des Hausbewohners in Brand geraten. Dieses Feuer löschte der 57-Jährige selbst und brachte die Matratze nach draußen, wo sie offensichtlich wieder in Brand geriet und die dort gelagerten Bretter entzündete. Sachschaden: rund 50.000 Euro.